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28 февраля 2025, 18:50

«Реал» оштрафовали за поведение болельщиков на матче Лиги чемпионов с «Манчестер Сити»

Алина Савинова

УЕФА наложил денежный штраф на «Реал» за поведение болельщиков во время ответного матча стыкового раунда Лиги чемпионов против «Манчестер Сити», сообщает пресс-служба организации.

Команды встречались 19 февраля в Сан-Себастьяне. «Реал» одержал победу со счетом 3:1 и по сумме двух встреч (6:3) вышел в 1/8 финала турнира.

Из-за поведения болельщиков на матче сливочные оштрафованы на 30 тысяч евро. Также клуб получил условное наказание в виде частичного закрытия трибуны на следующей домашней игре в случае повторного нарушения.

В 1/8 финала Лиги чемпионов «Реал» сыграет против «Атлетико». Первый матч пройдет 4 марта, а ответный — 12 марта.

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