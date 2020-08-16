«Реал» обыграл «Ювентус» и вышел в четвертьфинал Юношеской лиги УЕФА

«Реал» в матче 1/8 финала Юношеской лиги УЕФА обыграл «Ювентус» со счетом 3:1.

При этом все свои голы мадридцы забили в меньшинстве после удаления на 12-й минуте.

В четвертьфинале «Реал» встретится с «Интером», который ранее обыграл «Ренн» (1:0).

В других четвертьфиналах сыграют «Зальцбург» - «Лион», «Мидтьюлланн» - «Аякс» и «Динамо» Загреб — «Бенфика». Матчи пройдут 18-19 августа.

Юношеская лига УЕФА

1/8 финала

«Ювентус — мол.» — «Реал — мол.» — 1:3 (1:2)

16 августа.