«Реал» назвал состав на финал Лиги чемпионов против «Ливерпуля»

«Реал» объявил стартовый состав на финал Лиги чемпионов против «Ливерпуля».

Полузащитники Гарет Бэйл и Эден Азар попали в заявку на эту встречу, но начнут игру в запасе.

«Реал»: Куртуа, Карвахаль, Алаба, Милитао, Менди, Каземиро, Кроос, Модрич, Вальверде, Винисиус, Бензема.

Запасные: Лунин, Начо, Марсело, Васкес, Камавинга, Бэйл, Асенсио, Себальос, Родриго, Азар, Иско, Диас.

Финальный матч пройдет на стадионе в Париже. Начало встречи — 22.00 (мск).