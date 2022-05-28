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Сегодня, 20:15

«Реал» назвал состав на финал Лиги чемпионов против «Ливерпуля»

Иван Шитик
Корреспондент
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«Реал» объявил стартовый состав на финал Лиги чемпионов против «Ливерпуля».

Полузащитники Гарет Бэйл и Эден Азар попали в заявку на эту встречу, но начнут игру в запасе.

«Реал»: Куртуа, Карвахаль, Алаба, Милитао, Менди, Каземиро, Кроос, Модрич, Вальверде, Винисиус, Бензема.

Запасные: Лунин, Начо, Марсело, Васкес, Камавинга, Бэйл, Асенсио, Себальос, Родриго, Азар, Иско, Диас.

Финальный матч пройдет на стадионе в Париже. Начало встречи — 22.00 (мск).

ФК Ливерпуль
ФК Реал
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