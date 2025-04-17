«Реал» не попал в полуфинал Лиги чемпионов впервые с 2020 года

«Реал» проиграл «Арсеналу» (1:2) в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов и выбыл из турнира (1-5 по сумме двух встреч).

Мадридская команда не смогла выйти в полуфинал Лиги чемпионов впервые с 2020 года. Тогда «сливочные» покинули турнир уже на стадии 1/8 финала, уступив «Манчестер Сити» (2-4). В последующие годы у «Реала» было два полуфинала и две победы в турнире.

Мадридцы являются рекордсменами по победам в Лиге чемпионов. Всего за историю турнира клуб завоевал 15 трофеев.