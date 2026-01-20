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«Реал» — «Монако»: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов начнется в 23.00 мск

«Реал» и «Монако» встретятся в матче Лиги чемпионов
Александр Иткин
редактор интернет отдела
Фото AFP

«Реал» и «Монако» встретятся в матче 7-го тура общего этапа Лиги чемпионов во вторник, 20 января. Игра пройдет на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде, стартовый свисток прозвучит в 23.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию матчей Лиги чемпионов. Следить за основными событиями и результатом игры «Реал» — «Монако» можно также в матч-центре на нашем сайте.

Лига чемпионов. Общий этап. 7-й тур.
20 января, 23:00. Бернабеу (Мадрид)
Реал
6:1
Монако

В прямом эфире встречу покажет онлайн-кинотеатр «Okko» в разделе «Спорт». Сервис также проведет перекличку матчей в формате мультикаста (лучшие моменты игр в одном окне).

В 6 турах общего этапа Лиги чемпионов «Реал» набрал 12 очков, а «Монако» — 9. В общем этапе каждый из участников проводит по восемь матчей.

&laquo;Реал&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Монако&raquo;.«Реал» — «Монако», «Интер» — «Арсенал», «Спортинг» — «ПСЖ»: онлайн-трансляция Лиги чемпионов
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