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«Реал» — «Милан»: смотреть онлайн-трансляцию матча Лиги чемпионов

«Реал» и «Милан» сыграют в Лиге чемпионов 5 ноября
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
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«Реал» примет «Милан» в матче Лиги чемпионов.
Фото Reuters

«Реал» и «Милан» сыграют в 4-м туре общего этапа Лиги чемпионов во вторник, 5 ноября. Начало игры на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде — в 23.00 по московскому времени.

В прямом эфире матч можно смотреть в онлайн-кинотеатре Okko в разделе «Спорт». Контент платформы доступен по подписке. Также стриминговая платформа запускает мультикаст — все вечерние встречи в одном окне.

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию игрового дня Лиги чемпионов. Ключевые события и результат игры «Реал» — «Милан» можно также найти в нашем матч-центре.

Лига чемпионов. Общий этап. 4-й тур
05 нояб, 23:00. Santiago Bernabeu (Мадрид)
Реал
Милан

Во 3-м туре общего этапа мадридский «Реал» обыграл дортмундскую «Боруссию» (5:2), а «Милан» — «Брюгге» (3:1). Обладатель кубка европейских чемпионов в таблице общего этапа расположился с 6 очками на 12-м месте, у красно-черных — 3 очка и 25-я строчка.

Лига чемпионов УЕФА
ФК Милан
ФК Реал
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