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Сегодня, 01:00

«Милан» на выезде победил «Реал» в Лиге чемпионов

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Защитник «Милана» Малик Тшау празднует гол в ворота «Реала» с одноклубником Альваро Моратой.
Фото Reuters

«Милан» на выезде обыграл «Реал» в матче 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов — 3:1.

У гостей забили Малик Тшау, Альваро Мората и Тиджани Рейндерс. Единственный гол хозяев на счету Винисиуса Жуниора.

«Реал» с 6 очками занимает 17-е место в турнирной таблице общего этапа Лиги чемпионов. «Милан» также набрал 6 очков, но идет на 18-й строчке, уступая мадридцам по дополнительным показателям.

В следующем туре общего этапа Лиги чемпионов «Реал» сыграет с «Ливерпулем», а «Милан» встретится со «Слованом».

Лига чемпионов. Общий этап. 4-й тур
05 нояб, 23:00. Santiago Bernabeu (Мадрид)
Реал
1:3
Милан

Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Милан
ФК Реал
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