«Реал» — «Марсель»: трансляция матча Лиги чемпионов онлайн
«Реал» и «Марсель» сыграют в 1-м туре общего этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона 2025/2026 во вторник, 16 сентября. Игра пройдет на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде (Испания). Стартовый свисток — в 22.00 по московскому времени.
«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча в Мадриде и всего вечера Лиги чемпионов. Ключевые события игры «Реал» — «Марсель» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ».
В России в прямом эфире смотреть игры ЛЧ можно на онлайн-платформе «Okko Спорт» по платной подписке. Стриминговый сервис также запускает перекличку вечера (лучшие моменты встреч в одном окне).
В общем этапе Лиги чемпионов участвуют 36 команд, каждая проведет восемь игр с разными соперниками.
Лига чемпионов УЕФА: новости и календарь игр, расписание матчей по группам и турнирные таблицы, статистика и лучшие бомбардиры