16 сентября, 20:40

«Реал» — «Марсель»: трансляция матча Лиги чемпионов онлайн

«Реал» и «Марсель» сыграют в Лиге чемпионов 16 сентября
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Килиан Мбаппе (ФК «Реал»).
Фото Global Look Press

«Реал» и «Марсель» сыграют в 1-м туре общего этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона 2025/2026 во вторник, 16 сентября. Игра пройдет на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде (Испания). Стартовый свисток — в 22.00 по московскому времени.

Килиан Мбаппе, Виктор Дьекереш, Душан Влахович.«Реал» — «Марсель», «Ювентус» против «Боруссии». Онлайн-трансляция матчей Лиги чемпионов

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча в Мадриде и всего вечера Лиги чемпионов. Ключевые события игры «Реал» — «Марсель» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ».

В России в прямом эфире смотреть игры ЛЧ можно на онлайн-платформе «Okko Спорт» по платной подписке. Стриминговый сервис также запускает перекличку вечера (лучшие моменты встреч в одном окне).

Лига чемпионов. Общий этап. 1-й тур.
16 сентября, 22:00. Сантьяго Бернабеу (Мадрид)
Реал
2:1
Марсель

В общем этапе Лиги чемпионов участвуют 36 команд, каждая проведет восемь игр с разными соперниками.

Лига чемпионов УЕФА: новости и календарь игр, расписание матчей по группам и турнирные таблицы, статистика и лучшие бомбардиры

Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Марсель
ФК Реал
  • Sportss0212

