«Реал» и «Марсель» сыграют в Лиге чемпионов 16 сентября

«Реал» и «Марсель» сыграют в 1-м туре общего этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона 2025/2026 во вторник, 16 сентября. Игра пройдет на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде (Испания). Стартовый свисток — в 22.00 по московскому времени.

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча в Мадриде и всего вечера Лиги чемпионов. Ключевые события игры «Реал» — «Марсель» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ».

В России в прямом эфире смотреть игры ЛЧ можно на онлайн-платформе «Okko Спорт» по платной подписке. Стриминговый сервис также запускает перекличку вечера (лучшие моменты встреч в одном окне).

Лига чемпионов. Общий этап. 1-й тур.

16 сентября, 22:00. Сантьяго Бернабеу (Мадрид)

В общем этапе Лиги чемпионов участвуют 36 команд, каждая проведет восемь игр с разными соперниками.

Лига чемпионов УЕФА: новости и календарь игр, расписание матчей по группам и турнирные таблицы, статистика и лучшие бомбардиры