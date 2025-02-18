«Реал» — «Манчестер Сити»: время начала матча Лиги чемпионов, где смотреть трансляцию

«Реал» и «Манчестер Сити» встретятся в матче Лиги чемпионов УЕФА

«Реал» и «Манчестер Сити» встретятся в ответном матче стыкового раунда Лиги чемпионов в среду, 19 февраля. Игра пройдет на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде и начнется в 23.00 по московскому времени.

В прямом эфире матч будет показывать платформа «Okko Спорт». Онлайн-кинотеатр также покажет перекличку вечерних матчей Лиги чемпионов в формате мультикаста.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию игрового дня Лиги чемпионов. С ключевыми событиями игры «Реал» — «Манчестер Сити» можно знакомиться в матч-центре нашего сайта.

Лига чемпионов. Стыковые матчи.

19 февраля 2025, 23:00. Бернабеу (Мадрид)

Первая встреча команд в стыковом раунде Лиги чемпионов завершилась победой «Реала» в Манчестере со счетом 3:2. В общем этапе «Реал» набрал 15 очков, а «Манчестер Сити» — 11.