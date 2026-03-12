Винисиус Жуниор не реализовал пенальти в матче с «Манчестер Сити»

Нападающий «Реала» Винисиус Жуниор не смог реализовать пенальти в матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Манчестер Сити».

На 56-й минуте главный арбитр матча Маурицио Мариани назначил одиннадцатиметровый в ворота английской команды за фол вратаря Джанлуидж Доннаруммы. Бразильский нападающий пробил в правый нижний угол ворот, но голкипер отразил мяч.

Счет в матче остался прежним — 3:0. Полузащитник «Реала» Федерико Вальверде оформил хет-трик в первом тайме.