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Винисиус Жуниор не реализовал пенальти в матче с «Манчестер Сити»

Евгений Козинов
Корреспондент
Винисиус Жуниор.
Фото Reuters

Нападающий «Реала» Винисиус Жуниор не смог реализовать пенальти в матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Манчестер Сити».

На 56-й минуте главный арбитр матча Маурицио Мариани назначил одиннадцатиметровый в ворота английской команды за фол вратаря Джанлуидж Доннаруммы. Бразильский нападающий пробил в правый нижний угол ворот, но голкипер отразил мяч.

Счет в матче остался прежним — 3:0. Полузащитник «Реала» Федерико Вальверде оформил хет-трик в первом тайме.

Лига чемпионов. 1/8 финала.
11 марта, 23:00. Бернабеу (Мадрид)
Реал
3:0
Манчестер Сити
Онлайн трансляция первых матчей 1/8 финала Лиги чемпионов 11&nbsp;марта 2026 года.Вальверде сделал хет-трик в ворота «Ман Сити», Дембеле вывел «ПСЖ» вперед в матче с «Челси»: онлайн Лиги чемпионов
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Винисиус Жуниор
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