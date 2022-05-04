«Реал» — «Манчестер Сити»: Винисиус не забил в пустые ворота

Нападающий «Реала» Винисиус упустил возможность открыть счет в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов против «Манчестер Сити».

В начале второго тайма бразилец получил мяч после прострела и оказался перед пустым углом ворот соперника, но не попал в створ.

Общий счет в паре «Реал» — «Манчестер Сити» по сумме двух встреч — 3:4. Победитель выйдет в финал Лиги чемпионов, где сыграет с «Ливерпулем».

Финал Лиги чемпионов пройдет 28 мая на стадионе «Стад де Франс» в Сен-Дени.