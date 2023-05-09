«Реал» — «Манчестер Сити»: стартовые составы команд

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«Реал» и «Манчестер Сити» объявили стартовые составы команд перед первым матчем полуфинала Лиги чемпионов. Начало встречи в 22.00 мск.

«Реал»: Куртуа, Карвахаль, Алаба, Рюдигер, Камавинга, Кроос, Модрич, Вальверде, Родриго, Винисиус, Бензема (капитан).

Запасные: Лунин, Луис Лопес, Вальехо, Начо, Одриосола, Тчуамени, Себальос, Азар, Асенсио, Лукас Васкес, Мариано.

«Манчестер Сити»: Эдерсон, Уокер, Диаш, Стоунз, Аканджи, Родри, Гюндоган (капитан), Де Брейне, Бернарду Силва, Грилиш, Холанн.

Запасные: Ортега, Карсон, Филлипс, Ляпорт, Серхи Гомез, Махрез, Альварес, Фоден, Палмер, Льюис.

За текстовой онлайн-трансляцией матча можно следить на сайте «СЭ».