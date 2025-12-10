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«Реал» — «Манчестер Сити»: Родриго открыл счет в матче

Ана Горшкова
Корреспондент

Нападающий «Реала» Родриго забил в матче 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов против «Манчестер Сити» — 1:0.

Он забил на 28-й минуте. Голевую передачу отдал Джуд Беллингем.

Родриго прервал серию из 32 матчей подряд без забитых голов. Последний раз он забивал 4 марта в игре с «Атлетико» (2:1).

Форвард также забил свой пятый мяч в ворота «Манчестер Сити» и занимает второе место среди игроков «Реала» по количеству голов в ворота «Сити».

Онлайн-трансляция матчей Лиги чемпионов 10&nbsp;декабря.«Реал» — «Манчестер Сити», «Бенфика» — «Наполи», матчи «Арсенала» и «Ювентуса»: онлайн-трансляция Лиги чемпионов
Лига чемпионов. Общий этап. 6-й тур.
10 декабря 2025, 23:00. Бернабеу (Мадрид)
Реал
1:2
Манчестер Сити
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ФК Манчестер Сити
ФК Реал
Родриго (Реал)
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