«Реал» — «Манчестер Сити»: Родриго открыл счет в матче

Нападающий «Реала» Родриго забил в матче 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов против «Манчестер Сити» — 1:0.

Он забил на 28-й минуте. Голевую передачу отдал Джуд Беллингем.

Родриго прервал серию из 32 матчей подряд без забитых голов. Последний раз он забивал 4 марта в игре с «Атлетико» (2:1).

Форвард также забил свой пятый мяч в ворота «Манчестер Сити» и занимает второе место среди игроков «Реала» по количеству голов в ворота «Сити».