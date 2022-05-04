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«Реал» — «Манчестер Сити»: Модрич и Ляпорт устроили потасовку на поле

Иван Торопцев
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Потасовка между футболистами «Реала» и «Манчестер Сити».
Фото Reuters

Полузащитник «Реала» Лука Модрич и защитник «Манчестер Сити» Эмерик Ляпорт устроили потасовку во время ответного матча 1/2 финала Лиги чемпионов.

На 8-й минуте игры футболист мадридцев Каземиру сбил Кевина Де Брейне в подкате сзади в середине поля. Модрич и Ляпорт подошли к судье, чтобы обсудить эпизод, и устроили потасовку, оказавшись друг рядом с другом.

Главный судья матча Даниэле Орсато показал обоим игрокам по желтой карточке.

В первом матче «Манчестер Сити» обыграл «Реал» со счетом 4:3. Победитель этого полуфинала по сумме двух встреч встретится в финале Лиги чемпионов с «Ливерпулем».

Лига чемпионов. 1/2 финала
04 мая, 22:00. Santiago Bernabeu (Мадрид)
Реал
Манчестер Сити

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