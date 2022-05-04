«Реал» — «Манчестер Сити»: команды не забили голов в первом тайме, Модрич и Ляпорт устроили потасовку

«Реал» и «Манчестер Сити» не забили голов в первом тайме ответного матча 1/2 финала Лиги чемпионов — 0:0.

«Реал» нанес 6 ударов в сторону ворот соперника и ни разу не попал в створ, у «Манчестер Сити» 6 ударов, 4 из которых пришлись в створ.

На 8-й минуте Лука Модрич и Эмерик Ляпорт устроили небольшую потасовку, в результате которой главный судья встречи Даниэле Орсато показал обоим игрокам по желтой карточке.

В первом матче «Реал» проиграл «Манчестер Сити» со счетом 3:4. В случае, если счет будет равным по сумме двух встреч в основное время, команды проведут два дополнительных тайма по 15 минут. Если равенство по сумме двух игр останется и после дополнительного времени, будет проведена серия пенальти.

Победитель пары «Реал» — «Манчестер Сити» сыграет в финале Лиги чемпионов против «Ливерпуля».