«Реал» и «Манчестер Сити» встретятся в матче 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА в среду, 10 декабря. Игра пройдет на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде, стартовый свисток прозвучит в 23.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию матча в Мадриде и всего вечера Лиги чемпионов. Следить за ключевыми событиями и результатом игры «Реал» — «Манчестер Сити» можно также в матч-центре на нашем сайте.

В прямом эфире матч будет показывать онлайн-кинотеатр «Okko» в разделе «Спорт». Платформа также проведет перекличку игр в формате мультикаста (лучшие моменты матчей в одном окне).

В 5 турах общего этапа Лиги чемпионов «Реал» набрал 12 очков, а «Манчестер Сити» — 10 очков.