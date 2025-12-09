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9 декабря 2025, 21:45

«Реал» — «Манчестер Сити»: время начала, где смотреть трансляцию матча Лиги чемпионов

«Реал» и «Манчестер Сити» встретятся в общем этапе Лиге чемпионов
Александр Иткин
редактор интернет отдела
Фото Reuters

«Реал» и «Манчестер Сити» встретятся в матче 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА в среду, 10 декабря. Игра пройдет на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде, стартовый свисток прозвучит в 23.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию матча в Мадриде и всего вечера Лиги чемпионов. Следить за ключевыми событиями и результатом игры «Реал» — «Манчестер Сити» можно также в матч-центре на нашем сайте.

Онлайн-трансляция матчей Лиги чемпионов 10&nbsp;декабря.«Реал» — «Манчестер Сити», «Бенфика» — «Наполи», игры «Арсенала» и «Ювентуса»: онлайн-трансляция Лиги чемпионов

В прямом эфире матч будет показывать онлайн-кинотеатр «Okko» в разделе «Спорт». Платформа также проведет перекличку игр в формате мультикаста (лучшие моменты матчей в одном окне).

В 5 турах общего этапа Лиги чемпионов «Реал» набрал 12 очков, а «Манчестер Сити» — 10 очков.

Лига чемпионов. Общий этап. 6-й тур.
10 декабря 2025, 23:00. Бернабеу (Мадрид)
Реал
1:2
Манчестер Сити

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Лига чемпионов УЕФА
ФК Манчестер Сити
ФК Реал
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