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9 мая, 23:53

«Реал» и «Манчестер Сити» сыграли вничью в первом матче полуфинала ЛЧ

Руслан Минаев
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Тони Кроос и Эрлин Холанн.
Фото Reuters

«Реал» дома сыграл вничью с «Манчестер Сити» в первом матче полуфинала Лиги чемпионов — 1:1.

На гол вингера «сливочных» Винисиуса на 36-й минуте, «горожане» ответили результативным ударом Кевина Де Брейне на 67-й минуте.

Матч стал для главного тренера «Реала» Карло Анчелотти 190-м в Лиге чемпионов. Он сравнялся по этому показателю с рекордсменом турнира Алексом Фергюсоном.

Ответная игра 1/2 финала состоится в Манчестере 17 мая. Начало — в 22.00 мск.

Лига чемпионов. 1/2 финала
09 мая, 22:00. Santiago Bernabeu (Мадрид)
Реал
1:1
Манчестер Сити
Лига чемпионов УЕФА
ФК Манчестер Сити
ФК Реал
4
15
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