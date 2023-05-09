«Реал» и «Манчестер Сити» сыграли вничью в первом матче полуфинала ЛЧ

«Реал» дома сыграл вничью с «Манчестер Сити» в первом матче полуфинала Лиги чемпионов — 1:1.

На гол вингера «сливочных» Винисиуса на 36-й минуте, «горожане» ответили результативным ударом Кевина Де Брейне на 67-й минуте.

Матч стал для главного тренера «Реала» Карло Анчелотти 190-м в Лиге чемпионов. Он сравнялся по этому показателю с рекордсменом турнира Алексом Фергюсоном.

Ответная игра 1/2 финала состоится в Манчестере 17 мая. Начало — в 22.00 мск.