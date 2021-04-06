«Реал» сыграет с «Ливерпулем» на своем поле в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов. Стали известны стартовые составы команд.

«Реал»: Куртуа, Лукас Васкес, Милитао, Начо, Менди, Кроос, Каземиро, Модрич, Асенсио, Винисиус, Бензема.

«Ливерпуль»: Алиссон, Робертсон, Филлипс, Кабак, Александр-Арнолд, Вайналдум, Фабинью, Кейта, Мане, Жота, Салах.