«Реал» — «Ливерпуль»: стартовые составы команд
20:52
«Реал» сыграет с «Ливерпулем» на своем поле в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов. Стали известны стартовые составы команд.
«Реал»: Куртуа, Лукас Васкес, Милитао, Начо, Менди, Кроос, Каземиро, Модрич, Асенсио, Винисиус, Бензема.
«Ливерпуль»: Алиссон, Робертсон, Филлипс, Кабак, Александр-Арнолд, Вайналдум, Фабинью, Кейта, Мане, Жота, Салах.
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/football/champions-league/fbl_match-real-liverpul-331447/
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Материалы сюжета: Лига чемпионов сезон 2020/21: 1/4 финала — пары плей-офф — расписание и результаты матчей — новости и обзоры
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