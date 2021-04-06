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«Реал» — «Ливерпуль»: стартовые составы команд

20:52
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«Реал» сыграет с «Ливерпулем» на своем поле в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов. Стали известны стартовые составы команд.

«Реал»: Куртуа, Лукас Васкес, Милитао, Начо, Менди, Кроос, Каземиро, Модрич, Асенсио, Винисиус, Бензема.

«Ливерпуль»: Алиссон, Робертсон, Филлипс, Кабак, Александр-Арнолд, Вайналдум, Фабинью, Кейта, Мане, Жота, Салах.

Реал — Ливерпуль

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/football/champions-league/fbl_match-real-liverpul-331447/

Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Материалы сюжета: Лига чемпионов сезон 2020/21: 1/4 финала — пары плей-офф — расписание и результаты матчей — новости и обзоры




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