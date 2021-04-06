На 12-й минуте первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов «Реал» — «Ливерпуль» в штрафной площади английской команды упал Лука Модрич — и мадридцы стали требовать, чтобы арбитр Феликс Брих назначил пенальти. Но немецкий судья продолжил игру, а видеоассистенты Марко Фриц и Саша Штегеманн не вмешались в его действия.

6 апреля. Мадрид. Эпизод матча «Реал» — «Ливерпуль».

Дело в том, что контакт ноги Модрича с ногой Джорджиньо Вайналдума произошел за пределами штрафной площади. Потому в худшем для Бриха случае можно было говорить об ошибке с неназначением штрафного, а не 11-метрового удара.

(Александр Бобров)