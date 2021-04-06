На 36-й минуте первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов «Реал» — «Ливерпуль» ошиблась судейская бригада, неверно оценив единоборство Лукаса Васкеса с Садио Мане. Игрок английской команды убегал один на один с вратарем, а защитник мадридцев, не пытаясь сыграть в мяч, толкнул соперника и сбил его на подходе к штрафной площади.

Арбитр Феликс Брих находился далеко от места событий, его второй ассистент Штефан Лупп не подсказал судье, что произошло нарушение правил. Как же должен был поступить рефери в той ситуации?

Ему следовало назначить штрафной удар в сторону ворот «Реала» и вынести Лукасу Васкесу предупреждение.

Только предупреждение? Да, потому что у Мане не было явной возможности забить гол.

Он выбегал в одиночку к воротам, его оппонент не пытался выбить мяч, он даже не смотрел в сторону мяча. Но мяч в момент фола еще только летел в направлении ворот — пусть примерно в ту точку, где и должен был оказаться игрок «Ливерпуля». То есть Мане не владел мячом и не контролировал его. В такой ситуации об удалении не может быть и речи.

(Александр Бобров)