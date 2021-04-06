Сегодня, 6 апреля, на стадионе «Альфредо ди Стефано» в Мадриде состоится первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов, в котором мадридский «Реал» примет на своем поле «Ливерпуль». Начало встречи — в 22.00 по московскому времени.

Следить за матчем «Реал» — «Ливерпуль» вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на сайте Матч ТВ.

Видеотрансляция матча «Реал» — «Ливерпуль»