«Реал» — «Ливерпуль»: во сколько начало матча, где смотреть трансляцию
20:00
Сегодня, 6 апреля, на стадионе «Альфредо ди Стефано» в Мадриде состоится первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов, в котором мадридский «Реал» примет на своем поле «Ливерпуль». Начало встречи — в 22.00 по московскому времени.
Следить за матчем «Реал» — «Ливерпуль» вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на сайте Матч ТВ.
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Материалы сюжета: Лига чемпионов сезон 2020/21: 1/4 финала — пары плей-офф — расписание и результаты матчей — новости и обзоры
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