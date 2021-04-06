Футбол
Лига чемпионов
Новости
Таблицы / Плей-офф Календарь / результаты Статьи Фото Видео
Все материалы
Новости   //    Футбол   //    Лига чемпионов

«Реал» — «Ливерпуль»: во сколько начало матча, где смотреть трансляцию

20:00
Юрген Клопп и Трент Александер-Арнольд. Фото Reuters
Юрген Клопп и Трент Александер-Арнольд. Фото Reuters
Теги:

Сегодня, 6 апреля, на стадионе «Альфредо ди Стефано» в Мадриде состоится первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов, в котором мадридский «Реал» примет на своем поле «Ливерпуль». Начало встречи — в 22.00 по московскому времени.

Следить за матчем «Реал» — «Ливерпуль» вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на сайте Матч ТВ.

Видеотрансляция матча «Реал» — «Ливерпуль»

Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Опрос

проголосовало: 1284
Все опросы
Кто из четвертьфиналистов — фаворит Лиги чемпионов-2020/21?
Голосовать Обсудить опрос

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Лига чемпионов сезон 2020/21: 1/4 финала — пары плей-офф — расписание и результаты матчей — новости и обзоры




Загрузка...