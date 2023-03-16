«Реал» обыграл «Ливерпуль» в ответном матче 1/8 финала ЛЧ и вышел в четвертьфинал
«Реал» дома обыграл «Ливерпуль» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов — 1:0.
В составе победителей отметился Карим Бензема, поразивший ворота английского клуба на 79-й минуте встречи с передачи форварда «сливочных» Винисиуса Жуниора.
В первом матче «Реал» обыграл «Ливерпуль» со счетом 5:2.
Мадридская команда вышла в 1/4 финала Лиги чемпионов по сумме двух матчей (6:2).
Жеребьевка 1/4 и 1/2 финала пройдет 17 марта.
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