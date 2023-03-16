Футбол
Лига чемпионов
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Главная
Футбол
Лига чемпионов

Сегодня, 00:54

«Реал» обыграл «Ливерпуль» в ответном матче 1/8 финала ЛЧ и вышел в четвертьфинал

Виталий Косик
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Карим Бензема и Эдер Милитао.
Фото Reuters

«Реал» дома обыграл «Ливерпуль» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов — 1:0.

В составе победителей отметился Карим Бензема, поразивший ворота английского клуба на 79-й минуте встречи с передачи форварда «сливочных» Винисиуса Жуниора.

В первом матче «Реал» обыграл «Ливерпуль» со счетом 5:2.

Мадридская команда вышла в 1/4 финала Лиги чемпионов по сумме двух матчей (6:2).

Жеребьевка 1/4 и 1/2 финала пройдет 17 марта.

Лига чемпионов. 1/8 финала
15 мар, 23:00. Santiago Bernabeu (Мадрид)
Реал
1:0
Ливерпуль
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Ливерпуль
ФК Реал
4
8
Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
«Мое тело это оценит». Самая титулованная биатлонистка мира завершает карьеру
«Вашингтон» ужасен без Овечкина: команда снова проиграла и уже не думает о плей-офф
В Екатеринбурге двоих детей нашли рядом с телами мертвых родителей
Чем известен блогер Максим Лютый: биография
Что происходит с Wildberries
Когда российские войска возьмут Бахмут
Популярное видео
«Реал» — «Ливерпуль»: видеообзор матча, 1/8 финала Лиги чемпионов
«Наполи» — «Айнтрахт»: видеообзор матча, 1/8 финала Лиги чемпионов
«Ман Сити» — «Лейпциг»: видеообзор матча, 1/8 финала Лиги чемпионов
«Порту» — «Интер»: видеообзор матча, 1/8 финала Лиги чемпионов
«Бавария» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Тоттенхэм» — «Милан»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Челси» — «Боруссия» Д: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Бенфика» — «Брюгге»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Интер» — «Порту»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Лейпциг» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Реал»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Айнтрахт» — «Наполи»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Боруссия» Д — «Челси»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Брюгге» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«ПСЖ» — «Бавария»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Милан» — «Тоттенхэм»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Ювентус» — «ПСЖ»: видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Севилья»: видеообзор матча
«Милан» — «Зальцбург»: видеообзор матча
«Маккаби» — «Бенфика»: видеообзор матча
«Челси» — «Динамо» Загреб: видеообзор матча
«Копенгаген» — «Боруссия» Д: видеообзор матча
«Шахтер» — «Лейпциг»: видеообзор матча
«Реал» — «Селтик»: видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Наполи»: видеообзор матча
«Бавария» — «Интер»: видеообзор матча
Материалы сюжета: Лига чемпионов, 1/8 финала: «ПСЖ» — «Бавария» и другие матчи
Осимхен признан лучшим игроком матча «Наполи» — «Айнтрахт»
«Наполи» — «Айнтрахт»: видеообзор матча Лиги чемпионов
У Хвичи появился неудобный вратарь. Это не помешало «Наполи» разгромить «Айнтрахт»
«Реал» — «Ливерпуль»: видеообзор матча Лиги чемпионов
«Ливерпуль» избежал нового позора. Но дальше идет «Реал»
Бензема признан лучшим игроком матча «Реал» — «Ливерпуль»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Наполи» разгромил «Айнтрахт» и вышел в 1/4 финала Лиги чемпионов

Определились все участники 1/4 финала Лиги чемпионов
Новости
RSS RSS
Все новости