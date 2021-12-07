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«Реал» — «Интер»: стартовые составы команд

22:04
&quot;Реал&quot; - &quot;Интер&quot;. Фото AFP
&amp;quot;Реал&amp;quot; - &amp;quot;Интер&amp;quot;. Фото AFP

Стали известны стартовые составы «Реала» и «Интера» на матч 6-го тура группового турнира Лиги чемпионов. Встреча пройдёт на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде, начало — 23:00:

«Реал»: Куртуа, Карвахаль, Милитао, Алаба, Менди, Кроос, Модрич, Каземиро, Винисиус Жуниор, Родриго, Йович.

Запасные: Лунин, Фуидиас, Вальехо, Начо, Марсело, Камавинга, Васкес, Асенсио, Иско, Вальверде, Азар, Диас.

«Интер»: Ханданович, Д'Амброзио, Шкриньяр, Бастони, Думфрис, Барелла, Брозович, Чалханоглу, Перишич, Джеко, Лаутаро.

Запасные: Кордац, Раду, Димарко, Коларов, Дзанотти, де Врей, Гальярдини, Сенси, Фалеро, Видаль, Санчес.

Прямую трансляцию матча можно будет посмотреть на сайте по этой ссылке. Эфир стартует в 22.45.

Реал — Интер

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Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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