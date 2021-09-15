«Интер» — «Реал»: где смотреть и во сколько начало трансляции
20:00
В среду, 15 сентября, «Интер» на своем поле примет «Реал» в матче группового раунда Лиги чемпионов. Начало матча — в 22.00 по московскому времени.
В последний раз команды играли в ЛЧ на групповом турнира в 2020 году. Тогда мадридцы дважды обыграли итальянцев со счетом 3:2 и 2:0.
Команды играют в группе D вместе с «Шахтером» и «Шерифом».
Следить за матчем «Интер» — «Реал» можно в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на канале Матч ТВ.
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