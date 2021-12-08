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«Реал» обыграл «Интер» и занял первое место в группе

00:48
Тони Кроос празднует гол. Фото Reuters
Тони Кроос празднует гол. Фото Reuters
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«Реал» победил «Интер» (2:0) в матче шестого тура группового турнира Лиги чемпионов.

В составе победителей отличились Тони Кроос и Марко Асенсио. У «Интера» на 64-й минуте был удален Николо Барелла. Он ударил Эдера Милитау. Этот эпизод завершился массовой стычкой.

Обе команды вышли в 1/8 финала Лиги чемпионов. «Реал» набрал 15 очков и занял первое место в группе D. У «Интера» 10 очков и второе место.

Лига чемпионов. Группа D
07 дек, 23:00. Santiago Bernabeu (Мадрид)
Реал
2:0
Интер
Голы
Кроос, 17 (1:0), Асенсио, 79 (2:0)
Реал
Куртуа Карвахаль Эдер Милитау Алаба Менди Кроос (Вальверде, 77 ) Модрич Каземиру (Камавинга, 71 ) Йович (Диас, 78 ) Винисиус Жуниор (Азар, 81 ) Родригу (Асенсио, 77 )
Интер
Ханданович Дюмфрис (Димарко, 46) Д`Амброзио Шкриньяр Бастони Хакан Чалханоглу (Весино, 60) Барелла Брозович (Видаль, 60) Джеко (Санчес, 60) Мартинес (Гальярдини, 66) Перишич
Предупреждения
Эдер Милитау 64  -  Д`Амброзио 54, Бастони 74
Удаления
Барелла 64
Судьи
Брих

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Евгений Петров все материалы автора

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