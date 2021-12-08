«Реал» обыграл «Интер» и занял первое место в группе
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«Реал» победил «Интер» (2:0) в матче шестого тура группового турнира Лиги чемпионов.
В составе победителей отличились Тони Кроос и Марко Асенсио. У «Интера» на 64-й минуте был удален Николо Барелла. Он ударил Эдера Милитау. Этот эпизод завершился массовой стычкой.
Обе команды вышли в 1/8 финала Лиги чемпионов. «Реал» набрал 15 очков и занял первое место в группе D. У «Интера» 10 очков и второе место.
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