«Реал» и «ПСЖ» вышли в плей-офф, «Брюгге» сыграет в Лиге Европы, «Галатасарай» стал последним в группе

«ПСЖ» разгромил «Галатасарай» в матче 6-го тура группового турнира Лиги чемпионов (5:0). Парижане без поражений заняли первое место в группе и вышли в плей-офф.

В другой встрече «Реал» на выезде выиграл у «Брюгге» (2:1) и со второго места вышел в 1/8 финала.

В Лиге Европы весной сыграет бельгийская команда, так как стала третьей, а турецкий коллектив финишировал на последней строчке.

Лига чемпионов

Группа A

6-й тур

«ПСЖ» (Франция) — «Галатасарай» (Турция) — 5:0 (2:0)

Голы: Икарди, 32 (1:0). Сарабия, 35 (2:0). Неймар, 47 (3:0). Мбаппе, 63 (4:0). Кавани, 83 — с пенальти (5:0).

«ПСЖ»: Рико, Кюрзава, Маркиньюс, Диалло, Бернат (Керер, 75), Мбаппе, Куасси (Верратти, 76), Сарабия, Паредес, Неймар, Икарди (Кавани, 68).

«Галатасарай»: Муслера, Мариану, Маркан, Донк, Нагатомо, Сери (Сельчук Инан, 41), Н`Зонзи (Шенер Езбайраклы, 72), Эмер Байрам, Лемина, Беланда, Эмре Мор (Фалькао, 62).

Предупреждения: Кюрзава, 45. Беланда, 50. Н`Зонзи, 57. Фалькао, 82. Муслера, 82. Сельчук Инан, 85. Лемина, 86.

Судья: Ковач (Румыния).

Париж. Стадион «Парк де Пренс».

«Брюгге» (Бельгия) — «Реал» (Испания) — 1:3 (0:0)

Голы: Родриго, 53 (0:1). Ванакен, 55 (1:1). Винисиус Жуниор, 64 (1:2). Модрич, 90+1 (1:3).

«Брюгге»: Миньоле, Коссуну, Мехеле, Дели, Соболь, Влитинк (Де Кетеларе, 70), Баланта, Вормер, Ванакен, Деннис, Тау (Схрейверс, 59).

«Реал»: Ареола, Одриосола, Варан, Эдер Милитау, Менди, Модрич, Каземиру, Иско (Вальверде, 84), Родригу, Йович (Бензема, 77), Винисиус Жуниор (Диас, 73).

Предупреждения: Модрич, 6. Баланта, 15. Коссуну, 22. Соболь, 34. Каземиру, 37.

Судья: Штилер (Германия).

11 декабря. Брюгге. Стадион «Ян Брейдел».

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