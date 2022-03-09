«Реал» и «ПСЖ» назвали стартовые составы на ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов

«Реал» и «ПСЖ» назвали стартовые составы на ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Реал»: Куртуа, Карвахаль, Милитао, Алаба, Начо, Кроос, Бензема, Модрич, Асенсио, Валверде, Винисиус.

«ПСЖ»: Доннарумма, Мендеш, Кимпембе, Маркиньос, Хакими, Паредес, Верратти, Данило, Месси, Неймар, Мбаппе.

Матч состоится сегодня, 9 марта. Встреча пройдет на стадионе «Сантьяго Бернабео» в Мадриде. Игра начнется в 23.00 по московскому времени.

Напомним, что первый матч завершился со счетом 1:0 в пользу «ПСЖ».