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Сегодня, 21:28

«Реал» и «ПСЖ» назвали стартовые составы на ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов

Карен Саркисян
Корреспондент
Кильян Мбаппе.
Фото AFP

«Реал» и «ПСЖ» назвали стартовые составы на ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Реал»: Куртуа, Карвахаль, Милитао, Алаба, Начо, Кроос, Бензема, Модрич, Асенсио, Валверде, Винисиус.

«ПСЖ»: Доннарумма, Мендеш, Кимпембе, Маркиньос, Хакими, Паредес, Верратти, Данило, Месси, Неймар, Мбаппе.

Матч состоится сегодня, 9 марта. Встреча пройдет на стадионе «Сантьяго Бернабео» в Мадриде. Игра начнется в 23.00 по московскому времени.

Напомним, что первый матч завершился со счетом 1:0 в пользу «ПСЖ».

Лига чемпионов. 1/8 финала
09 мар, 23:00. Santiago Bernabeu (Мадрид)
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ФК Реал
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