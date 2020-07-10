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«Реал» и «Барселона» могут встретиться в полуфинале Лиги чемпионов

10 июля 2020, 13:30
Жеребьевка полуфинала Лиги чемпионов. Фото AFP
Жеребьевка полуфинала Лиги чемпионов. Фото AFP
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В швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка полуфинала Лиги чемпионов.

В первом полуфинале встретятся победители четвертьфиналов «Манчестер Сити» — «Реал» / «Ювентус» — «Лион» и «Барселона» — «Наполи» / «Бавария» — «Челси», во втором полуфинале встретятся победители четвертьфиналов «Лейпциг» — «Атлетико» и «Аталанта» — «ПСЖ».

Победитель второго полуфинала будет номинальным хозяином финала.

Напомним, что четвертьфиналы, полуфиналы и финал пройдут в августе в формате турнира по принципу плей-офф. Во всех раундах плей-офф команды играют по одному матчу.

Полуфиналы будут сыграны в Лиссабоне 18 и 19 августа.

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