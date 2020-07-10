«Реал» и «Барселона» могут встретиться в полуфинале Лиги чемпионов
10 июля 2020, 13:30
В швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка полуфинала Лиги чемпионов.
В первом полуфинале встретятся победители четвертьфиналов «Манчестер Сити» — «Реал» / «Ювентус» — «Лион» и «Барселона» — «Наполи» / «Бавария» — «Челси», во втором полуфинале встретятся победители четвертьфиналов «Лейпциг» — «Атлетико» и «Аталанта» — «ПСЖ».
Победитель второго полуфинала будет номинальным хозяином финала.
Напомним, что четвертьфиналы, полуфиналы и финал пройдут в августе в формате турнира по принципу плей-офф. Во всех раундах плей-офф команды играют по одному матчу.
Полуфиналы будут сыграны в Лиссабоне 18 и 19 августа.
Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 1/8 финала
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...