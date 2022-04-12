«Реал» — «Челси»: Рюдигер удвоил преимущество гостей в счете
Защитник «Челси» Рюдигер забил мяч в матче Лиги чемпионов с «Реалом»
«Реал» встречается с «Челси» в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов.
Встреча проходит на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде.
На 51-й минуте игры забитым мячом отметился защитник гостей Антонио Рюдигер.
Таким образом, счет стал 2:0 в пользу «Челси».
В первом матче на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне мадридская команда победила со счетом 3:1.
Напомним, что с нынешнего сезона в Лиге чемпионов не действует правило выездного гола.
Новости