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Сегодня, 23:08

«Реал» — «Челси»: Рюдигер удвоил преимущество гостей в счете

Защитник «Челси» Рюдигер забил мяч в матче Лиги чемпионов с «Реалом»
Карен Саркисян
Корреспондент
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Антонио Рюдигер.
Фото Reuters

«Реал» встречается с «Челси» в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

Встреча проходит на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде.

На 51-й минуте игры забитым мячом отметился защитник гостей Антонио Рюдигер.

Таким образом, счет стал 2:0 в пользу «Челси».

В первом матче на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне мадридская команда победила со счетом 3:1.

Напомним, что с нынешнего сезона в Лиге чемпионов не действует правило выездного гола.

Лига чемпионов. 1/4 финала
12 апр, 22:00. Santiago Bernabeu (Мадрид)
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