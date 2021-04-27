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«Реал» — «Челси»: Пулишич открыл счет в матче

22:13
«Реал» — «Челси»: Пулишич открыл счет в матче. Фото Reuters
«Реал» — «Челси»: Пулишич открыл счет в матче. Фото Reuters
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Нападающий «Челси» Кристиан Пулишич отличился в начале матча 1/2 финала Лиги чемпионов против «Реала». На 14-й минуте он открыл счет в игре — 1:0.

Реал — Челси

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Материалы сюжета: Лига чемпионов сезон 2020/21: 1/2 финала — пары ПСЖ — Манчестер Сити и Реал — Челси — расписание и результаты матчей плей-офф — новости и обзоры