«Реал» — «Челси»: Пулишич открыл счет в матче
22:13
Нападающий «Челси» Кристиан Пулишич отличился в начале матча 1/2 финала Лиги чемпионов против «Реала». На 14-й минуте он открыл счет в игре — 1:0.
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Материалы сюжета: Лига чемпионов сезон 2020/21: 1/2 финала — пары ПСЖ — Манчестер Сити и Реал — Челси — расписание и результаты матчей плей-офф — новости и обзоры
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