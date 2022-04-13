«Реал» — «Челси»: Бензема забил второй мяч хозяев
Нападающий «Реала» Бензема забил мяч в матче Лиги чемпионов с «Челси»
«Реал» встречается с «Челси» в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов.
Встреча проходит на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде.
На 96-й минуте игры забитым мячом отметился нападающий хозяев Карим Бензема.
Таким образом, счет стал 3:2 в пользу «Челси».
В первом матче на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне мадридская команда победила со счетом 3:1.
Напомним, что с нынешнего сезона в Лиге чемпионов не действует правило выездного гола.
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