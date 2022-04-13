Футбол
Лига чемпионов
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Фото
Все материалы
Главная
Футбол
Лига чемпионов

Сегодня, 00:02

«Реал» — «Челси»: Бензема забил второй мяч хозяев

Нападающий «Реала» Бензема забил мяч в матче Лиги чемпионов с «Челси»
Карен Саркисян
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Карим Бензема.
Фото Reuters

«Реал» встречается с «Челси» в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

Встреча проходит на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде.

На 96-й минуте игры забитым мячом отметился нападающий хозяев Карим Бензема.

Таким образом, счет стал 3:2 в пользу «Челси».

В первом матче на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне мадридская команда победила со счетом 3:1.

Напомним, что с нынешнего сезона в Лиге чемпионов не действует правило выездного гола.

Лига чемпионов. 1/4 финала
12 апр, 22:00. Santiago Bernabeu (Мадрид)
Реал
Челси
Карим Бензема
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Реал
ФК Челси
1
1
Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Остеопороз: причины, симптомы, профилактика
Анфиса Резцова: «Раньше машин за Олимпиаду не было, зато мне дали квартиру»
Материалы сюжета: Лига чемпионов-2021/22: 1/4 финала
«Бавария» — «Вильярреал»: все голы матча Лиги чемпионов
Эмери вслед за «Ювентусом» выбил «Баварию»! Экс-тренер «Спартака» творит чудеса в Лиге чемпионов
Лига чемпионов, 1/4 финала: «Вильярреал» прошел «Баварию», «Реал» — «Челси» и другие ответные матчи
«Вильярреал» сыграл вничью с «Баварией» и сенсационно вышел в полуфинал Лиги чемпионов
«Реал» — «Челси»: команды сыграют дополнительное время
«Реал» — «Челси»: все голы матча Лиги чемпионов
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Лига чемпионов, 1/4 финала: «Вильярреал» прошел «Баварию», «Реал» — «Челси» и другие ответные матчи

«Бавария» — «Вильярреал»: все голы матча Лиги чемпионов
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости