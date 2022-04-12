«Реал» — «Челси»: гости выигрывают после первого тайма
«Челси» обыгрывает «Реал» после первого тайма матча Лиги чемпионов
«Реал» встречается с «Челси» в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов.
Встреча проходит на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде.
На 15-й минуте игры забитым мячом отметился полузащитник гостей Мэйсон Маунт.
Таким образом, после первого тайма «Челси» выигрывает со счетом 1:0.
В первом матче на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне мадридская команда победила со счетом 3:1.
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