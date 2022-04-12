«Реал» встречается с «Челси» в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

Встреча проходит на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде.

На 15-й минуте игры забитым мячом отметился полузащитник гостей Мэйсон Маунт.

Таким образом, после первого тайма «Челси» выигрывает со счетом 1:0.

В первом матче на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне мадридская команда победила со счетом 3:1.