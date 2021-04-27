«Реал» — «Челси»: прямая трансляция матча полуфинала Лиги чемпионов
21:00
27 апреля «Реал» в Мадриде проведет первый матч полуфинала Лиги чемпионов против «Челси». Встреча пройдет на стадионе «Альфредо ди Стефано» и начнется в 22.00 по московскому времени.
Команда Зинедина Зидана в четвертьфинале турнира прошла «Ливерпуль» (3:1 — общий счет). Английская команда в предыдущей стадии по итогам двух игр победила «Порту» (2:1).
Следить за матчем «Реал» — «Челси» можно будет на сайте «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире matchtv.ru.
Ответный матч полуфинала ЛЧ между командами пройдет 5 мая в Лондоне.
Видеотрансляция матча «Реал» — «Челси»
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Материалы сюжета: Лига чемпионов сезон 2020/21: 1/2 финала — пары ПСЖ — Манчестер Сити и Реал — Челси — расписание и результаты матчей плей-офф — новости и обзоры
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