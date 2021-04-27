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«Реал» — «Челси»: прямая трансляция матча полуфинала Лиги чемпионов

21:00
Томас Тухель. Фото Reuters
Томас Тухель. Фото Reuters
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27 апреля «Реал» в Мадриде проведет первый матч полуфинала Лиги чемпионов против «Челси». Встреча пройдет на стадионе «Альфредо ди Стефано» и начнется в 22.00 по московскому времени.

Команда Зинедина Зидана в четвертьфинале турнира прошла «Ливерпуль» (3:1 — общий счет). Английская команда в предыдущей стадии по итогам двух игр победила «Порту» (2:1).

Следить за матчем «Реал» — «Челси» можно будет на сайте «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире matchtv.ru.

Ответный матч полуфинала ЛЧ между командами пройдет 5 мая в Лондоне.

Видеотрансляция матча «Реал» — «Челси»

Реал — Челси

Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Материалы сюжета: Лига чемпионов сезон 2020/21: 1/2 финала — пары ПСЖ — Манчестер Сити и Реал — Челси — расписание и результаты матчей плей-офф — новости и обзоры