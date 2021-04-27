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«Реал» — «Челси»: Бензема эффектно сравнял счет

22:29
«Реал» — «Челси»: Бензема сравнял счет. Фото Reuters
«Реал» — «Челси»: Бензема сравнял счет. Фото Reuters
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Нападающий «Реала» Карим Бензема отличился в матче 1/2 финала Лиги чемпионов против «Челси». Француз сравнял счет в первом тайме встречи — 1:1.

Реал — Челси

Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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