«Реал» — «Челси»: Бензема эффектно сравнял счет
22:29
Нападающий «Реала» Карим Бензема отличился в матче 1/2 финала Лиги чемпионов против «Челси». Француз сравнял счет в первом тайме встречи — 1:1.
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Материалы сюжета: Лига чемпионов сезон 2020/21: 1/2 финала — пары ПСЖ — Манчестер Сити и Реал — Челси — расписание и результаты матчей плей-офф — новости и обзоры
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