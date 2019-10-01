Голкипер «Реала» Тибо Куртуа в матче 2-го группового турнира Лиги чемпионов с «Брюгге» был заменен в перерыве из-за травмы, сообщает журналист Лукас Наваррете. У 27-летнего бельгийца обострилось головокружение, а также зафиксировано расстройство желудка.

На второй тайм вместо Куртуа на поле вышел резервный голкипер «Реала» Альфонс Ареола. В первые 45 минут бельгиец пропустил дважды.