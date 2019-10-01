«Реал» — «Брюгге»: бельгийцы забили свой самый быстрый гол в Лиге чемпионов
20:25
«Брюгге» установил личный рекорд в Лиге чемпионов, забив самый быстрый гол в истории. В матче 2-го тура группового турнира против «Реала» бельгийцы открыли счет через 8 минут 9 секунд после стартового свистка.
В составе «Брюгге» отличился Эммануэл Деннис. Он стал третьим нигерийцем, забивавшим «Реалу» в главном еврокубковом турнире. Ранее это удавалось Джеймсу Обиоре и Айиле Юссуфу. Отметим, что Обиора отличился в 2003 году в составе «Локомотива». Игра прошла на «Сантьяго Бернабеу» и завершилась вничью — 2:2.
Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 2-й тур
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