Стал известен стартовый состав «Реала» на матч 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов с «Брюгге», который пройдет на «Сантьяго Бернабеу». В основе хозяев вновь появился нападающий Эден Азар.

«Реал»: Куртуа — Карвахаль, Рамос, Варан, Начо — Кроос, Каземиру, Модрич — Васкес, Бензема, Азар.

Запасные: Ареоля, Милитау, Марселу, Вальверде, Йович, Иско, Винисиус.