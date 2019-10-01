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«Реал» — «Брюгге»: Азар выйдет с первых минут

18:43
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Стал известен стартовый состав «Реала» на матч 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов с «Брюгге», который пройдет на «Сантьяго Бернабеу». В основе хозяев вновь появился нападающий Эден Азар.

«Реал»: Куртуа — Карвахаль, Рамос, Варан, Начо — Кроос, Каземиру, Модрич — Васкес, Бензема, Азар.

Запасные: Ареоля, Милитау, Марселу, Вальверде, Йович, Иско, Винисиус.

Реал — Брюгге

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 2-й тур




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