«Реал» — «Брюгге»: Азар выйдет с первых минут
18:43
Стал известен стартовый состав «Реала» на матч 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов с «Брюгге», который пройдет на «Сантьяго Бернабеу». В основе хозяев вновь появился нападающий Эден Азар.
«Реал»: Куртуа — Карвахаль, Рамос, Варан, Начо — Кроос, Каземиру, Модрич — Васкес, Бензема, Азар.
Запасные: Ареоля, Милитау, Марселу, Вальверде, Йович, Иско, Винисиус.
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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 2-й тур