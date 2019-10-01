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«Реал» — «Брюгге»: арбитр засчитал спорный гол хозяев после консультации с видеоассистентами

21:15
Гол из офсайда?
Гол из офсайда?
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Защитник «Реала» Серхио Рамос в матче 2-го группового турнира Лиги чемпионов с «Брюгге» забил гол из предполагаемого офсайда.

Однако после подсказки видеоассистентов главный арбитр матча Георгий Кабаков все же засчитал забитый мяч. После гола Рамоса на 55-й минуте счет стал 1:2.

Реал — Брюгге

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Офсайд
Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 2-й тур




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