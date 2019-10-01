«Реал» — «Брюгге»: арбитр засчитал спорный гол хозяев после консультации с видеоассистентами
21:15
Защитник «Реала» Серхио Рамос в матче 2-го группового турнира Лиги чемпионов с «Брюгге» забил гол из предполагаемого офсайда.
Однако после подсказки видеоассистентов главный арбитр матча Георгий Кабаков все же засчитал забитый мяч. После гола Рамоса на 55-й минуте счет стал 1:2.
#РеалБрюгге — 1?:2?— СЭ Футбол (@se_football) October 1, 2019
Серхио Рамос, как кажется на первый взгляд, забивает из офсайда, но после просмотра ВАР гол засчитан!
Live! ?https://t.co/kJ3f5t8YPE pic.twitter.com/8ngC05sN2w
Опрос
проголосовало: 1192Все опросы
Как закончится матч Лиги чемпионов «Зенит» — «Бенфика»?
Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 2-й тур
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...