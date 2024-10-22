«Реал» примет «Боруссию» в 3-м туре общего этапа Лиги чемпионов во вторник, 22 октября. Игра пройдет на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде (Испания). Стартовый свисток прозвучит в 22.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию в перекличке игрового дня Лиги чемпионов. За ключевыми событиями противостояния «Реал» — «Боруссия» можно следить в матч-центре на нашем сайте. В прямом эфире трансляцию игры покажут в онлайн-сервисе Okko по платной подписке. Также на платформе «Okko Спорт» будет доступна перекличка игр в формате мультикаста.

В истории очных противостояний соперники встречались 15 раз. Сливочные были сильнее семь раз, черно-желтые побеждали трижды, еще пять игр завершились вничью.

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