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«Реал» — «Боруссия»: смотреть трансляцию матча Лиги чемпионов онлайн

«Реал» сыграет с «Боруссией» в Лиге чемпионов 22 октября
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
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Килиан Мбаппе (ФК «Реал»).
Фото Global Look Press

«Реал» примет «Боруссию» в 3-м туре общего этапа Лиги чемпионов во вторник, 22 октября. Игра пройдет на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде (Испания). Стартовый свисток прозвучит в 22.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию в перекличке игрового дня Лиги чемпионов. За ключевыми событиями противостояния «Реал» — «Боруссия» можно следить в матч-центре на нашем сайте. В прямом эфире трансляцию игры покажут в онлайн-сервисе Okko по платной подписке. Также на платформе «Okko Спорт» будет доступна перекличка игр в формате мультикаста.

В истории очных противостояний соперники встречались 15 раз. Сливочные были сильнее семь раз, черно-желтые побеждали трижды, еще пять игр завершились вничью.

Лига чемпионов. Общий этап. 3-й тур
22 окт, 22:00. Santiago Bernabeu (Мадрид)
Реал
Боруссия Д

Лига чемпионов УЕФА: новости и календарь игр, расписание матчей по группам и турнирные таблицы, статистика и лучшие бомбардиры

Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Боруссия (Дортмунд)
ФК Реал
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