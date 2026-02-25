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25 февраля, 09:45

«Реал» — «Бенфика»: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов начнется в 23.00

«Реал» и «Бенфика» сыграют в Лиге чемпионов 25 февраля
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Фото Getty Images

«Реал» и «Бенфика» сыграют в ответном матче стыкового раунда плей-офф Лиги чемпионов УЕФА в среду, 25 февраля. Игра пройдет на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде (Испания). Стартовый свисток прозвучит в 23.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию матча в Мадриде и всего игрового вечера ЛЧ.

Лига чемпионов. Стыковые матчи.
25 февраля, 23:00. Бернабеу (Мадрид)
Реал
2:1
Бенфика

Следить за ключевыми событиями игры «Реал» — «Бенфика» также можно в матч-центре на нашем сайте.

В России в прямом эфире матч показывает онлайн-платформа Okko (по платной подписке).

Лига чемпионов: онлайн трансляция ответных матчей стыкового раунда 25&nbsp;февраля 2026 года.«Реал» против «Бенфики» после скандала с Винисиусом, «Монако» нужна победа над «ПСЖ» в Париже: онлайн-трансляция матчей Лиги чемпионов

В первом матче «Реал» победил «Бенфику» в Лиссабоне со счетом 1:0.

Лига чемпионов УЕФА: новости и календарь игр, расписание матчей по группам и турнирные таблицы, статистика и лучшие бомбардиры

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