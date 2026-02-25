«Реал» и «Бенфика» сыграют в Лиге чемпионов 25 февраля

«Реал» и «Бенфика» сыграют в ответном матче стыкового раунда плей-офф Лиги чемпионов УЕФА в среду, 25 февраля. Игра пройдет на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде (Испания). Стартовый свисток прозвучит в 23.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию матча в Мадриде и всего игрового вечера ЛЧ.

Лига чемпионов. Стыковые матчи.

25 февраля, 23:00. Бернабеу (Мадрид)

Следить за ключевыми событиями игры «Реал» — «Бенфика» также можно в матч-центре на нашем сайте.

В России в прямом эфире матч показывает онлайн-платформа Okko (по платной подписке).

В первом матче «Реал» победил «Бенфику» в Лиссабоне со счетом 1:0.

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