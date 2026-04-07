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7 апреля, 21:55

«Реал» — «Бавария»: где смотреть онлайн-трансляцию матча 1/4 финала Лиги чемпионов

«Реал» примет «Баварию» в четвертьфинале Лиги чемпионов
Александр Иткин
редактор интернет отдела

«Реал» примет «Баварию» в первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов УЕФА во вторник, 7 апреля. Игра будет проходить на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде, стартовый свисток прозвучит в 22.00 по московскому времени.

&laquo;Реал&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Бавария&raquo;: онлайн трансляция матча Лиги чемпионов 7&nbsp;апреля 2026 года.«Реал» — «Бавария»: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов

«СЭ» ведет текстовую трансляцию игры. Следить за ключевыми событиями и результатом игры «Реал» — «Бавария» можно также в матч-центре на нашем сайте.

Лига чемпионов. 1/4 финала.
07 апреля, 22:00. Бернабеу (Мадрид)
Реал
1:2
Бавария

В прямом эфире матч покажет онлайн-кинотеатр Okko в разделе «Спорт».

Ответная встреча команд в четвертьфинале Лиги чемпионов состоится на следующей неделе, 15 апреля. В предыдущих раундах «Реал» победил «Бенфику» и «Манчестер Сити», а «Бавария» — «Аталанту». В общем этапе «Реал» финишировал девятым (15 очков), а «Бавария» — второй (21 очко).

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