«Реал» примет «Баварию» в первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов УЕФА во вторник, 7 апреля. Игра будет проходить на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде, стартовый свисток прозвучит в 22.00 по московскому времени.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию игры. Следить за ключевыми событиями и результатом игры «Реал» — «Бавария» можно также в матч-центре на нашем сайте.

Лига чемпионов. 1/4 финала.

07 апреля, 22:00. Бернабеу (Мадрид)

В прямом эфире матч покажет онлайн-кинотеатр Okko в разделе «Спорт».

Ответная встреча команд в четвертьфинале Лиги чемпионов состоится на следующей неделе, 15 апреля. В предыдущих раундах «Реал» победил «Бенфику» и «Манчестер Сити», а «Бавария» — «Аталанту». В общем этапе «Реал» финишировал девятым (15 очков), а «Бавария» — второй (21 очко).