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«Реал» — «Бавария»: трансляция матча Лиги чемпионов

«Реал» и «Бавария» сыграют в 1/4 финала Лиги чемпионов 7 апреля
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Килиан Мбаппе (ФК «Реал»).
Фото Global Look Press

«Реал» и «Бавария» сыграют в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона 2025/2026 во вторник, 7 апреля. Игра пройдет на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде (Испания). Стартовый свисток прозвучит в 22.00 по московскому времени.

Лига чемпионов. 1/4 финала.
07 апреля, 22:00. Бернабеу (Мадрид)
Реал
1:2
Бавария

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Ключевые события встречи «Реал» — «Бавария» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». В России в прямом эфире смотреть игру можно на онлайн-платформе «Okko Спорт» по платной подписке.

Вторая игра состоится 15 апреля в Германии.

&laquo;Реал&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Бавария&raquo;.«Реал» — «Бавария»: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов

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