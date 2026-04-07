«Реал» — «Бавария»: трансляция матча Лиги чемпионов
«Реал» и «Бавария» сыграют в 1/4 финала Лиги чемпионов 7 апреля
«Реал» и «Бавария» сыграют в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона 2025/2026 во вторник, 7 апреля. Игра пройдет на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде (Испания). Стартовый свисток прозвучит в 22.00 по московскому времени.
«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Ключевые события встречи «Реал» — «Бавария» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». В России в прямом эфире смотреть игру можно на онлайн-платформе «Okko Спорт» по платной подписке.
Вторая игра состоится 15 апреля в Германии.
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