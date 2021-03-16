«Реал» — «Аталанта»: составы команд. Миранчук — в запасе
21:48
Стали известны составы «Реала» и «Аталанты» на ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов. Российский хавбек итальянской команды Алексей Миранчук начнет встречу в запасе, а экс-игрок «Спартака» Марио Пашалич выйдет в стартовом составе.
«Реал»: Куртуа, Рамос, Варан, Начо, Кроос, Бензема, Модрич, Вальверде, Васкес, Винисиус Жуниор, Менди.
Запасные — Лунин, Альтубе, Милитао, Асенсио, Марсело, Иско, Родриго, Дуро.
«Аталанта»: Спортьелло, Толои, Меле, Гозенс, Мюриэль, Де Рун, Ромеро, Малиновский, Джимсити, Пессина, Пашалич.
Запасные — Росси, Голлини, Паломино, Ламмерс, Кальдара, Руггьери, Гисланди, А. Миранчук, Иличич, Сапата.
Игра начнется в 23.00 по московскому времени.
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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2020/21. 1/8 финала
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