Стали известны составы «Реала» и «Аталанты» на ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов. Российский хавбек итальянской команды Алексей Миранчук начнет встречу в запасе, а экс-игрок «Спартака» Марио Пашалич выйдет в стартовом составе.

«Реал»: Куртуа, Рамос, Варан, Начо, Кроос, Бензема, Модрич, Вальверде, Васкес, Винисиус Жуниор, Менди.

Запасные — Лунин, Альтубе, Милитао, Асенсио, Марсело, Иско, Родриго, Дуро.

«Аталанта»: Спортьелло, Толои, Меле, Гозенс, Мюриэль, Де Рун, Ромеро, Малиновский, Джимсити, Пессина, Пашалич.

Запасные — Росси, Голлини, Паломино, Ламмерс, Кальдара, Руггьери, Гисланди, А. Миранчук, Иличич, Сапата.

Игра начнется в 23.00 по московскому времени.