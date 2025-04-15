«Реал» и «Арсенал» сыграют в ответном матче 1/4 финала Лиге чемпионов 16 апреля

«Реал» и «Арсенал» сыграют ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов в среду, 16 апреля. Игра на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде (Испания) начнется в 22.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию дня Лиги чемпионов. Следить за ключевыми событиями игры «Реал» — «Арсенал» можно также в нашем матч-центре.

Лига чемпионов. 1/4 финала.

16 апреля, 22:00. Santiago Bernabeu (Мадрид)

Матч в прямом эфире покажет онлайн-кинотеатр Okko в разделе «Спорт». Также стриминговый сервис проведет в отдельном окне перекличку лучших моментов этой игры с параллельной встречей «Интер» — «Бавария».

В 1/8 финала Лиги чемпионов «Реал» прошел «Атлетико» (2:2 по сумме двух матчей, пенальти — 4:2), «Арсенал» — обыграл ПСВ (9:3 по сумме двух встреч).

Первый четвертьфинал соперников на прошлой неделе завершился победой лондонского клуба на своем поле — 3:0.