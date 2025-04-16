«Реал» и «Арсенал» встретятся в ответном матче четвертьфинала Лиги чемпионов УЕФА в среду, 16 апреля. Игра пройдет на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде, стартовый свисток прозвучит в 22.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию дня Лиги чемпионов. Ключевые события игры «Реал» — «Арсенал» можно отслеживать в матч-центре на нашем сайте.

В прямом эфире матч в Мадриде покажет онлайн-кинотеатр «Okko» в разделе «Спорт» (контент доступен по подписке на стриминговый сервис). Ресурс также проведет перекличку лучших моментов двух игр вечера в формате мультикаста (вторая встреча — между «Интером» и «Баварией»).

Первый матч «Арсенала» и «Реала» в четвертьфинале Лиги чемпионов состоялся в Лондоне 8 апреля и завершился победой хозяев со счетом 3:0.

Лига чемпионов. 1/4 финала.

16 апреля, 22:00. Santiago Bernabeu (Мадрид)

Победитель пары «Реал» — «Арсенал» в полуфинале сыграет с «ПСЖ».