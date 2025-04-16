«Реал» — «Арсенал»: судья отменил пенальти в ворота гостей после вмешательства ВАР

Главный арбитр ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов «Реал» — «Арсенал» Франсуа Летексье отменил пенальти в ворота гостей на 28-й минуте встречи.

На 23-й минуте Летексье назначил 11-метровый за фол полузащитника «канониров» Деклана Райса в своей штрафной на форварде «сливочных» Килиане Мбаппе.

После этого в эпизод вмешался ВАР. После просмотра повтора инцидента судья принял решение отменить пенальти.

Счет в матче «Реал» — «Арсенал» — 0:0. Гости выиграли первую встречу со счетом 3:0.