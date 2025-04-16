Беллингем, Винисиус и Мбаппе выйдут в старте «Реала» на матч с «Арсеналом» в Лиге чемпионов
«Реал» назвал стартовый состав команды на ответный четвертьфинальный матч Лиги чемпионов против «Арсенала».
Игра пройдет на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде. Начало — в 22.00 по московскому времени.
Стартовый состав «Реала»: Куртуа, Васкес, Асенсио, Рюдигер, Алаба, Вальверде, Тчуамени, Беллингем, Родриго, Винисиус, Мбаппе.
Первый матч команд в четвертьфинале Лиги чемпионов состоялся в Лондоне 8 апреля и завершился победой хозяев со счетом 3:0.
«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию дня Лиги чемпионов.
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