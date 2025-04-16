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Сегодня, 20:20

Беллингем, Винисиус и Мбаппе выйдут в старте «Реала» на матч с «Арсеналом» в Лиге чемпионов

Алина Савинова
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Килиан Мбаппе.
Фото Reuters

«Реал» назвал стартовый состав команды на ответный четвертьфинальный матч Лиги чемпионов против «Арсенала».

Игра пройдет на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде. Начало — в 22.00 по московскому времени.

Стартовый состав «Реала»: Куртуа, Васкес, Асенсио, Рюдигер, Алаба, Вальверде, Тчуамени, Беллингем, Родриго, Винисиус, Мбаппе.

Первый матч команд в четвертьфинале Лиги чемпионов состоялся в Лондоне 8 апреля и завершился победой хозяев со счетом 3:0.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию дня Лиги чемпионов.

Лига чемпионов. 1/4 финала.
16 апреля, 22:00. Santiago Bernabeu (Мадрид)
Реал
Арсенал

Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Арсенал (Лондон)
ФК Реал
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