«Арсенал» победил «Реал» и вышел в полуфинал Лиги чемпионов

«Арсенал» обыграл «Реал» в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов — 2:1. Встреча прошла на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде.

На гол нападающего английской команды Букайо Саки на 65-й минуте точным ударом ответил форвард ипанского клуба Винисиус Жуниор на 67-й минуте. Точку в матче поставил Габриэль Мартинелли, отличившийся в добавленное время.

На 13-й минуте матча в ворота мадридцев был назначен пенальти, который Сака не смог реализовать.

«Арсенал» по сумме двух встреч (5-1) вышел в полуфинал Лиги чемпионов и сыграет против «ПСЖ». «Реал» выбыл из турнира.