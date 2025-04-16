«Реал» и «Арсенал» встретятся в матче четвертьфинала Лиги чемпионов

«Реал» принимает «Арсенал» в ответном матче четвертьфинала Лиги чемпионов УЕФА в среду, 16 апреля. Игра на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде начинается в 22.00 по московскому времени.

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию дня Лиги чемпионов. Ключевые события игры «Реал» — «Арсенал» можно отслеживать в матч-центре на нашем сайте.

В прямом эфире матч в Мадриде показывает онлайн-платформа «Okko Спорт». Ресурс также запускает в отдельном окне перекличку лучших моментов двух четвертьфинальных игр вечера (во второй встречаются «Интер» и «Бавария»).

Первый матч «Арсенала» и «Реала» в Лондоне 8 апреля завершился победой «канониров» со счетом 3:0.

Лига чемпионов. 1/4 финала.

16 апреля, 22:00. Santiago Bernabeu (Мадрид)

Победитель пары «Реал» — «Арсенал» в полуфинале сыграет с «ПСЖ».