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Сегодня, 21:55

«Реал» — «Арсенал»: началась трансляция матча Лиги чемпионов

«Реал» и «Арсенал» встретятся в Лиге чемпионов 16 апреля
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
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Фото Reuters

«Реал» и «Арсенал» проводят ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов. Игра на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде (Испания) в среду, 16 апреля, начинается в 22.00 по московскому времени.

Первый матч между командами в Лондоне 8 апреля завершился победой хозяев со счетом 3:0.

Лаутаро Мартинес, Харри Кейн, Джуд Беллингем, Деклан Райс.«Реал» — «Арсенал», «Интер» — «Бавария». Онлайн-трансляция ответных матчей Лиги чемпионов

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию дня Лиги чемпионов. Следить за ключевыми событиями игры «Реал» — «Арсенал» можно также в нашем матч-центре.

Матч в Мадриде в прямом эфире показывает онлайн-платформа «Okko Спорт» (при условии подписки). Стриминговый сервис в отдельной вкладке транслирует лучшие моменты двух игр вечера — между «Реалом» и «Арсеналом», «Интером» и «Баварией» (неделю назад миланцы выиграли в Мюнхене со счетом 2:1).

Лига чемпионов. 1/4 финала.
16 апреля, 22:00. Santiago Bernabeu (Мадрид)
Реал
Арсенал

Победитель пары «Реал» — «Арсенал» в полуфинале встретится с «ПСЖ» (парижане обыграли «Астон Виллу» по сумме двух встреч со счетом 5:4).

Лига чемпионов УЕФА
ФК Арсенал (Лондон)
ФК Реал
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